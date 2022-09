Filipe Martins, treinador do Casa Pia, em declarações na conferência de imprensa, após o nulo com o Arouca, em jogo da quinta jornada da Liga.

«Na primeira parte não fomos a equipa que costumamos ser, nem sequer a nível defensivo. Na segunda melhorámos, muitas vezes conseguimos entrar na área, mas faltou definir melhor e arriscar a rematar. Foi difícil entrar pela zona central, por isso tivemos de lateralizar muito o jogo. Mas não sendo brilhantes, na segunda parte tivemos mais domínio, só pecámos pela falta de eficácia.

Mantivemos a baliza a zero e isso por si só garante-nos sempre um ponto. E nós vivemos de pontos. Não estamos satisfeitos com a exibição, mas temos de perceber que não jogámos sozinhos. Defrontámos uma equipa que tinha qualidade e vinha de um momento difícil. É mais um ponto para adicionar.

[sobre a falta de oportunidades de golo no jogo]

«Foi um jogo feiinho. Esteve muito calor, a relva muito seca, e a bola a andar devagarinho. Também houve muitas interrupções, mas isso não tem a ver com a nossa preocupação. Esses fatores obrigavam-nos a acelerar o jogo, e sobretudo na primeira arte, estivemos muito confortáveis e deixámos o Arouca fazer o que queria. Deixámo-nos adormecer e ir nessa estratégia. Foi o jogo menos conseguido da nossa parte.»

[estreou os reforços Baró e Leo Natel]

«Eles entraram numa fase que não era a mais indicada, quando tínhamos de assumir o jogo, mas tanto um como o outro acrescentaram valor à equipa e fizeram bemao nosso jogo. O Baró trouxe frescura física ao meio-campo e o Natel deu agressividade no um contra um.»

[quinta jornada, sempre o mesmo onze]

«Isso é fácil de explicar. Fizemos algumas mudanças no plantel e pelo critério que quisemos dar, tivemos muito cuidado na escolha dos perfis, o que fez com que alguns jogadores tivessem chegado mais tarde. Este é o onze que está mais entrosado. Transportei a base da equipa do ano passado, mais os que estavam mais adaptados e fizeram a pré-época mais tempo: o João Nunes, o Kuni e o Rafael Martins. É uma coisa natural, mas que vai começar a mudar, com o avançar do tempo.»