O Vizela subiu este domingo ao quarto lugar da II liga ao bater o Cova da Piedade por 2-1, em jogo da 15.ª jornada. Também este domingo, Cada Pia e Arouca empataram 1-1.

Os vizelenses continuam, assim, a escalar lugares na classificação ao somarem o sétimo jogo consecutivo a pontuar (cinco vitórias e dois empates), desta vez com golos de Cassiano (15m) e Samu (68m), tendo João Vieira empatado pelo meio, nos descontos da primeira parte (45+2).

Um triunfo, o terceiro consecutivo, que permitiu ao Vizela subir ao quarto lugar e ficar apenas dois pontos do pódio, enquanto a equipa de Almada, que até tem um melhor registo fora de casa, conta apenas uma vitória nos últimos dois meses e meio e continua nos lugares mais baixos da classificação.

Entretanto, o Casa Pia somou o quarto jogo consecutivo sem vencer, ao receber e empatar (1-1) com o Arouca, mas mantém-se no top-10 do campeonato.

Baptiste Aloé, aos 60 minutos, colocou o Arouca a vencer, ,as Malik, aos 68, restabeleceu a igualdade.

Com este resultado, o Arouca ascende ao sexto lugar, com 23 pontos (mais dois jogos do que o sétimo, o Mafra, com 22), já o Casa Pia, que soma agora 19, permanece no nono posto.