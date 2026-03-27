Casa Pia
Há 25 min
Casa Pia recebe e vence Belenenses num particular em Pina Manique
«Gansos» recebem o Benfica a 6 de abril
De olho na manutenção na Liga, o Casa Pia aproveitou a pausa competitiva para afinar estratégias. Nesta sexta-feira, no centro de treinos em Pina Manique, os “Gansos” venceram na receção ao Belenenses (3-0). Os golos foram apontados pelos avançados Cassiano e João Marques, e pelo defesa Kaique Rocha.
O Casa Pia é a primeira equipa da Liga acima da zona de despromoção (15.º), com dois pontos de vantagem sobre o Nacional (16.º), e recebe o Benfica (3.º) a 6 de abril.
Quanto ao Belenenses, ocupa o terceiro lugar da fase de subida da Liga 3, posto que permite disputar o play-off.
Continuar a ler
TAGS: Casa Pia Belenenses Liga Liga 3 Resultados
