O treinador do Casa Pia, Filipe Martins, em declarações na conferência de imprensa após o empate frente ao Benfica (1-1), em jogo da nona jornada da Liga:

«Pontuar na Luz nunca é fácil, qualquer que seja o cenário. Mas hoje tivemos a coragem de não nos remetermos apenas à defesa. O Benfica foi mais forte nas fases finais de cada parte. Fomos sempre dando sinais que estávamos para discutir o jogo, mesmo quando sofremos o golo em cima do intervalo. Melhorámos em algumas coisas. O lance do penálti [defendido por Trubin] foi um clique para que os jogadores acreditassem. Demos uma amostra que estávamos muito fortes psicologicamente, não nos fomos abaixo nem com o golo sofrido nem com o penálti falhado.

[O que disse aos jogadores para os motivar] Acho que quem não tiver motivação para jogar num palco destes… mal seria se eu tivesse de motivar. A mensagem que passámos é que podíamos fazer melhor, apesar de não estarmos a marcar golos. Fomo-nos libertando aos poucos da pressão do Benfica. Até entrámos muito bem, não baixámos muito o bloco, tentámos manter o bloco médio, conseguimos ter o jogo longe da nossa baliza. Sempre que conseguimos traduzir a estratégia de jogo, conseguimos estar muito bem dentro do jogo. Tivemos uma pontinha de sorte, mas noutros momentos também já podíamos ter marcado.

[Equipa aproveitou o momento mais tenso do Benfica?] Curiosamente, ao intervalo disse aos meus jogadores que o resultado ainda «era motivo de pressão, que para os adeptos do Benfica o 1-0 não chegava. Nestes clubes, com esta grandeza, a pressão é enorme. Há sempre obrigação de ganhar e de preferência por muitos. Enquanto estivéssemos dentro do jogo, sabíamos que à medida que o resultado ficasse 0-0 e que tivéssemos situações de golo, a exigência por parte dos adeptos ia fazer sentir-se.»