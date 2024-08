João Pereira, treinador do Casa Pia, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Benfica no Estádio da Luz:

«Viemos com uma estratégia preparada que acabou por cair por terra aos 70 minutos. Depois tentámos ir atrás do resultado. Tivemos nas mãos duas oportunidades que não conseguimos concretizar. Quando joga contra equipas que não são do nosso campeonato, o Casa Pia tem a obrigação de dar a sua melhor versão. Até aos 70 minutos demos a nossa melhor versão, mas faltou a eficácia que já tinha faltado com o Boavista. Isso demonstra o que esta equipa ainda tem para crescer, não só no aspeto técnico-tático, mas também na mentalidade.

«O Benfica tem o seu mérito e as alterações feitas pelo seu treinador acabaram por dar alguma vida ao Benfica. Depois acaba por ser um detalhe: o Tiago Gouveia encontra muito bem as costas do Zolotic e acaba por ser aí a definição que não conseguimos ter, tanto para encontrar o último passe, como para finalizar. O que fomos sentindo é que estava a faltar-nos alguma frescura ofensiva, porque tínhamos a nossa estratégia identificada para podermos crescer em campo e podermos aproveitar alguns desequilíbrios do Benfica. Não conseguimos e considero que isso acontecer por falta de alguma frescura mental. Mas estou muito contente com os meus jogadores até aos 70 minutos. Temos de continuar a crescer enquanto equipa. Temos de ter esta mentalidade para vencer sempre: não acordo de manhã a pensar se vou empatar ou perder. Temos de ter mentalidade ganhadora, mas isso constrói-se com tempo, no dia a dia. O Casa Pia é também uma equipa que está em construção, com muitas entradas e saídas, mas agora temos também de olhar para os aspetos positivos, trabalhar nas lacunas e ajudar a equipa a crescer.»