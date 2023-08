O Casa Pia manifestou-se confiante em conseguir regressar aos pontos no Bessa, perante um Boavista que é líder da Liga. Pelo menos foi isso que assumiu o treinador Filipe Martins no lançamento da partida.

«É sempre uma vantagem quando mantemos a estrutura de uma equipa, há uma maior identificação dos jogadores com o processo. O Petit está há algum tempo no Boavista, tem seis pontos e três foram conquistados contra o campeão nacional. É uma equipa extremamente moralizada, mas, do outro lado, vai estar um Casa Pia muito confiante em conquistar pontos no Bessa, sabendo que é uma deslocação difícil», começou por dizer.

«Esta semana encarámos a preparação de forma bastante normal, tendo a consciência de que estamos a fazer bem as coisas. As vicissitudes do jogo passado não nos podem abalar. Não senti que a equipa tivesse ficado abalada com o que aconteceu. Senti os jogadores muito focados no que controlam e na estratégia para o próximo jogo.»

A poucos dias do encerramento do mercado de transferências, Filipe Martins ressalvou que apenas existirão mais entradas no caso de saídas, não dado por encerrado ainda o plantel.

«Até ao final do mercado, pode haver saídas e entradas, sabendo que as entradas estão dependentes das saídas. Se houver, vamos ter de retocar. Não queremos ter um plantel vasto, queremos tê-lo competitivo, mas onde todos se sintam importantes.»

O jovem médio Samuel Justo, anunciado esta semana por empréstimo precisamente do Sporting, está apto e viajará com a equipa para o Porto, integrando a convocatória, enquanto Rafael Brito e Kiki Silva continuam a ser as ausências por lesão.