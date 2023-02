Carnejy Antoine deixou o Casa Pia e assinou pelos israelitas do Hapoel Haifa, informaram os dois clubes.

O internacional haitiano chegou aos gansos a meio da temporada transata, proveniente dos franceses do US Órleans. No total, fez 26 jogos, apontou seis golos e ainda somou duas assistências.

Antoine, de 31 anos, junta-se às saídas do plantel, no mercado de janeiro, de Yan Eteki, Vitó e Anderson Cordeiro.

Segue agora para o nono colocado do campeonato israelita, com 23 pontos.