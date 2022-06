O Casa Pia anunciou este domingo a contratação de Diogo Pinto,

O jogador de 22 anos chega proveniente do Estrela da Amadora e assinou com o clube recém-promovido à Liga por dois anos, até 2024.

Com passagens por Sporting e Benfica na formação, Diogo Pinto foi um dos destaques da II Liga na época passada: pelo Estrela, fez 14 golos em 34 jogos – incluindo todas as competições.

Agora, prepara-se para ter a primeira experiência na primeira divisão portuguesa, ele que também já jogou no futebol italiano, ao serviço do Ascoli e do Potenza.