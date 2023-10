O treinador do Casa Pia, Filipe Martins, afirmou este sábado que os gansos e o Estrela da Amadora são equipas «muito idênticas», antes do jogo deste domingo entre as duas equipas, da oitava jornada da Liga.

«É uma equipa muito idêntica à nossa, com algumas dinâmicas diferentes. Tem uma organização muito forte e vem com um treinador muito competente desde a época passada, na mesma estrutura e acrescentando jogadores de qualidade, como Léo Jabá. É muito organizada e tem três jogadores bastante fortes na frente, que desequilibram muito na profundidade. Os sistemas vão encaixar-se, vai ser decidido em pormenores e será um jogo muito competitivo. São duas equipas muito boas, com dinâmica», disse, em conferência de imprensa, citado pela Lusa.

«Foi uma semana na qual senti muita vontade de inverter esse resultado negativo e o que não podemos repetir. Acreditamos que fizemos as coisas bem, tentámos melhorar coisas no processo ofensivo e é também esse o nosso foco», afirmou, sobre a derrota no último jogo, frente ao Casa Pia.

Pablo Roberto é baixa certa, por castigo, ao passo que Fernando Varela está em dúvida: «As ‘baixas’ fazem parte de uma equipa de futebol. São oportunidades que aparecem para os que não estão a jogar. Pelo menos um jogador vai ter uma oportunidade. É assim que encaramos os momentos de castigos e lesões. Nunca arranjamos desculpas fáceis. Não vivemos de individualidades e acredito que vão dar boa resposta.»

«Acreditamos que, na retoma do campeonato, vamos estar mais fortes, se não houver nada pelo caminho. Nunca pensamos nos piores cenários, estamos preparados para os enfrentar, mas sempre com positividade. Temos tudo para fazer um jogo competente contra o Estrela da Amadora», atirou.

O Casa Pia recebe este domingo o Estrela da Amadora, às 15h30, em Rio Maior.