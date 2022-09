O treinador do Casa Pia, Filipe Martins, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Famalicão (1-0), em jogo da sétima jornada da Liga:

[Prestação da equipa?] Na globalidade foi o melhor jogo que fizemos, o mais conseguido, em que conseguimos por mais tempo ser a equipa que imaginamos ser. Uma excelente exibição, tirando agora no fim, em que tivemos a tendência de baixar em demasia e permitimos muitos cruzamentos. Fomos uns justos vencedores, contra uma excelente equipa. Parabéns à minha equipa, principalmente pela coragem que teve.

[Segredo está na defesa?] O segredo está na equipa toda. O Casa Pia é uma equipa organizada logo na defesa, permitimos poucos remates, mantemos as equipas fora da nossa grande área. Mas acho que não tem a ver só com a linha defensiva, tem a ver com o sacrifício que todos os jogadores demonstram. Quando mantemos a nossa baliza a zeros, estamos a um golo de ganhar três pontos. No entanto acho que podíamos ter feito mais do que um golo hoje.

[Imaginava um regresso assim à Liga?] Não vou ser hipócrita e dizer que pensaria que teríamos uma média de dois pontos neste início de campeonato. Tínhamos a ambição de fazer uma equipa muito competitiva, acho que jogo a jogo estamos mais próximos do que pretendo, mas ainda temos muito sumo para espremer. Vamos continuar a pensar jogo a jogo. É o nosso objetivo, é perceber que todos os pontos são importantes, e quanto mais rápido o nosso objetivo estiver alcançado, mais facilmente podemos preparar o futuro deste clube

[Paragem no campeonato vem em bora hora?] Acho que vai ser bom, podemos recuperar um ou dois jogadores que não estão connosco. E acima de tudo vamos continuar a trabalhar, sem a pressão dos resultados. Mas se tivéssemos de jogar para a semana, jogaríamos. Felizmente começamos a meter alguns jogadores na seleção. O Lelo [sub-21] vai vir ainda melhor jogador.

Estarmos a trabalhar e estarmos a exigir porque não temos vitórias é uma coisa complicada. O facto de não baixarmos os níveis de intensidade é uma coisa a que estamos habituados. Eles próprios sabem que não podem relaxar, não há ninguém com lugar cativo. E se não cumprir, dá uma oportunidade a outro colega. É a mentalidade da equipa, as vitórias ajudam muito, mas dentro desta casa não gostamos de andar em montanhas russas, gostamos de ter uma exigência diária, a ganhar ou a perder. Os pontos dão conforto, mas é para continuar a trabalhar mais e mais, para atingirmos o nosso objetivo.»