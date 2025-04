Declarações de Alexandre Santana, treinador-adjunto do Casa Pia, em conferência de imprensa após o empate 0-0 frente ao Farense esta segunda-feira, 7 de Abril, no Estádio São Luís, em Faro.

[Fica-lhe um amargo de boca deste empate?]

O objetivo era vir buscar os três pontos. O que é facto é que o jogo nos leva para registos em que temos de nos adaptar. O Farense entrou bastante aguerrido, precisa de pontos, foi à procura e tivemos de nos ajustar. Corrigimos ao intervalo os movimentos interiores do Rony Lopes e as bolas em profundidade e ficámos tranquilos. Foram aparecendo outros problemas e fomos corrigindo. Conseguimos manter a baliza a zeros, pelo menos.

[Parece-lhe um resultado justo?]

Sim. Claramente. Por tudo o que jogo trouxe.

[Em relação ao Tchamba, há novidades?]

Chegou agora, não consegui ainda falar com o departamento médico. Foi ao hospital, foi no ombro direito.

[O resultado no clássico dá ânimo para o jogo da próxima jornada frente ao FC Porto?]

Seria hipócrita da minha parte dizer que não ia ter influência. Tal como este empate hoje terá. Em casa, somos fortes, estamos no nosso espaço e temos feito daquele um espaço muito fechado e este jogo não vai fugir à regra. Sabemos as dificuldades que o Porto nos colocará pela qualidade que tem, mas estamos no mesmo campeonato e cabe-nos a nós trazer de lá os três pontos que é o que queremos.

[Para onde olha para o Casa Pia para o resto da temporada?]

Como sempre: jogo a jogo. Tentando sempre melhorar, potenciar. Tivemos muitos reajustes em Janeiro e já conseguimos estabilizar outra vez. Vamos voltar a nossa casa com a ambição que sempre tivemos.