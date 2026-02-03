Álvaro Pacheco, treinador do Casa Pia, em declarações aos jornalistas após o jogo com o FC Porto para a jornada 20 da Liga:

Tinha dito na antevisão que acreditava que podia surpreender o líder. Como é que conseguiu?

«Acho que o mais importante foi os jogadores acreditarem. (...) A equipa demonstrou mentalidade e crescimento. Somos uma equipa madura, inteligente e intensa. Sem bola fomos unidos e solidários. Retirámos ao FC Porto um dos aspectos em que é mais forte, como a progressão pelos corredores laterais e o jogo do Samu.

Com bola fomos inteligentes no sentido de procurarmos ser mais pragmáticos. Podíamos ter sido um pouco mais audazes, mas faz parte do crescimento e o mais importante foi dar este salto. Principalmente, do último jogo para este [Casa Pia desperdiçou uma vantagem de 3-0] demonstrámos um crescimento fantástico a nível da maturidade. Sentimo-nos confortáveis com o desenrolar do jogo e com o final e fomos capazes de gerir também estes momentos para conseguir a vitória. Os jogadores estão de parabéns.»

«Tivemos sorte, mas também fomos à procura dessa sorte. Estamos de parabéns, estamos felizes, mas é como eu disse aos meus jogadores: ganhámos três pontos, mas isto só faz sentido se no próximo jogo dermos continuidade ao nosso excelente trabalho, foco e compromisso.»

Casa Pia nunca tinha vencido o FC Porto e o FC Porto nunca tinha perdido esta época na Liga. O que significam estes números?

«Que as coisas dependem de nós. Eu quando falei na antevisão, acreditava mesmo. Eu, antes dos jogos, acredito sempre que tenho uma oportunidade de ganhar todos os jogos. Passo essa mensagem para os jogadores: temos de acreditar e pôr em prática o que somos capazes de fazer. (...) Mesmo a acabar podíamos ter feito o terceiro golo. Era bonito para o Clau, que é um campeão que esteve muito tempo parado.»

Renato Nhaga não esteve na ficha de jogo. Confirma que está de saída do Casa Pia?

«Não faço a menor ideia. O meu foco é nos meus jogadores e no que posso fazer por eles. Se algum jogador sair, fico feliz por ele. Ele não foi a jogo porque estava com um pequeno toque e não quisemos arriscá-lo para hoje podendo perdê-lo para o jogo seguinte. Mas se ele sair, fico feliz porque acho que o futebol português tem de olhar para este jovem. É um talento e é impressionante o que ele joga.»