No rescaldo à goleada sofrida no Dragão, na tarde deste domingo, na terceira ronda do campeonato (4-0), João Pereira lamentou o desnorte do Casa Pia, puxando a si as responsabilidades.

O fosso entre Dragão e Ganso

«Tenho de pensar como posso competir contra o FC Porto, com um investimento de 100 milhões, tenho de me transcender. A responsabilidade é minha. Houve um treinador a menos, a responsabilidade é minha, o nível dos grandes está acima face à última época.»

«O facto de colocarem mais responsabilidade no Casa Pia advém do que fizemos na última época. Esta tarde fomos mais corajosos face à receção ao Sporting, mas faltou rematar mais. Temos os pés bem assentes na Terra, tentámos ter mais coragem, contra um adversário a viver um bom momento e com nível muito superior. Disse que queria ganhar no Dragão, nunca vou jogar para perder.»

As mudanças ao intervalo

«Aquilo que fizemos foi usar uma estratégia diferente, para não dar trunfos aos nossos adversários diretos. Quisemos diferentes encaixes e combinações, porque o FC Porto tem médios e laterais prontos a romper. Tivemos os nossos momentos de transição. Na segunda parte conseguimos atacar a profundidade, rematando entrelinhas. Foi uma abordagem diferente.»

«O resultado é museu, ficou provada a nossa vontade de competir. O grupo está confiante.»

Apesar do pedido, não foi concedida a palavra ao Maisfutebol.