João Pereira anteviu, esta sexta-feira, a visita do Casa Pia ao “aflito” AVS. Depois da derrota com o FC Porto, João Pereira exigiu reação, apontando a três pontos que permitem igualar o melhor registo dos “Gansos” na Liga.

«Temos de ter vontade de competir. O Casa Pia não tem um registo positivo fora de portas e penso que tem faltado fome nesses jogos. Para lá do adversário, que está numa luta diferente, devemos ser cínicos e focados no objetivo: vencer. É uma de cinco finais. Temos de fazer o AVS tremer, com personalidade de jogar para a frente.»

«A semana de trabalho foi positiva. Acredito que amanhã [sábado] iremos resolver grande parte dos nossos problemas. Temos jogadores com capacidade para atacar a baliza», disse em conferência de imprensa.

Ainda sobre a derrota com o FC Porto, João Pereira deixou elogios a Rodrigo Mora.

«Deveria ter existido uma falta tática para superar esse desequilíbrio. Trabalhei com ele aos 8 ou 9 anos e ele já encontrava oportunidades onde elas não existiam. Tem mérito. Acredito que vai ser um grande jogador de Seleção», analisou.

Para a viagem à Vila das Aves, o Casa Pia não conta com o castigado com José Fonte, nem com os lesionados Korede Osundina, Tchamba, Kiki Silva e Clau Mendes. Por sua vez, Max Svensson permanece em dúvida.

O Casa Pia (8.º) visita o AVS (16.º) na tarde deste sábado (15h30). O encontro conta com arbitragem de Pedro Ramalho e é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.