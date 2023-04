O treinador do Casa Pia, Filipe Martins, assumiu esta sexta-feira a ambição de chegar ao sexto lugar.

«Vamos lutar até final do campeonato pelo máximo número de pontos possível. Depois veremos o que isso significa. Não desprezando as hipóteses do Famalicão em ganhar a Taça de Portugal, acho que as equipas acreditam que o sexto lugar poderá dar acesso à Europa. Esse será o ponto de excelência, sabendo que não é o objetivo principal», afirmou, em conferência de imprensa de antevisão à visita ao Desportivo de Chaves.

Os lisboetas encontram-se a meio da tabela, num pelotão que ainda pode ambicionar a Europa na próxima época, caso o sexto lugar dê acesso.

«A ambição que sempre nos caracterizou obriga-nos a olhar para esse objetivo do sexto lugar. O objetivo a longo prazo é disputar os pontos em cada uma das jornadas que nos falta, mas o jogo mais importante é o de amanhã [sábado]. Só esse nos pode continuar a alimentar esta ambição que está presente no grupo de trabalho. Temos a consciência de que, qualquer que seja o cenário, o trabalho do Casa Pia é muito meritório», vincou.

«É um jogo em que temos de estar muito ligados para levar os três pontos, contra uma equipa que tem valor. Tem momentos bons e maus, esse momento contra o Benfica foi muito bom, este agora foi menos feliz, mas não eram melhores contra o Benfica, como não são piores neste momento. Vamos tentar que os pequenos pormenores revertam a nosso favor», realçou.

Os gansos atravessam um ciclo de quatro jogos sem vencer e tê apresentado mais dificuldades, na segunda volta, em pontuar fora de casa.

«Na primeira volta, ganhámos muitos jogos fora e, em casa, tivemos um maior número de desaires. Na segunda volta, sem razão aparente, inverteu-se um bocadinho. Em casa, só perdemos com Sporting e Sporting de Braga. Queremos voltar às vitórias em casa ou fora, este grupo merece e esforça-se. Não estamos a materializar em pontos, mas esta equipa tem ainda muito “sumo” para dar e vamos tentar “espremer esse sumo”, notou.

Filipe Martins pretende que o Casa Pia, na próxima época, continue a «crescer com passos sustentados» e a tentar ter uma equipa «mais competente»

«Para o ano, as pessoas já vão olhar para o Casa Pia de maneira diferente. Temos essa exigência de fazer sempre melhor. Queremos crescer como clube e projeto, estamos em fase de transformação, principalmente a nível logístico. Vamos procurar ter uma equipa com mais opções e mais forte do que neste ano. Acho que ninguém, dentro da estrutura, me vai exigir a Europa na próxima época. Vão exigir-me que amanhã sejamos melhores do que hoje, mas não acredito que teremos o Casa Pia a assumir, para o ano, uma candidatura europeia desde o primeiro dia», sublinhou.

O Casa Pia visita no sábado o Desportivo de Chaves, a partir das 18h00, num jogo da 30.ª jornada para seguir AO MINUTO no Maisfutebol.