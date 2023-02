Filipe Martins, treinador do Casa Pia, em declarações na conferência de imprensa, após o empate com o V. Guimarães, neste domingo, no Jamor.

«Eles estão mais satisfeitos agora porque continuam à frente, no final do ano este ponto [que dá vantagem no confronto direto] pode fazer diferença. Merecíamos os três pontos, mas é mais um ponto somado, um ponto que pode fazer a diferença, mas que podiam ser mais dois.

Mais do que o ponto, deixa-me satisfeito a resposta que demos depois de um jogo menos conseguido. Só faltou o golo, mas tivemos várias oportunidades para o fazer.»

«Para mim não é uma má fase. Ganhar ao Santa Clara, perder na Luz, empatar no Bessa e aqui, não considero uma má fase. É bom que estejam a colocar as expectativas mais altas. Estamos com 32 pontos, a quatro do objetivo principal. Se jogarmos assim, acredito que não vamos demorar a alcançá-lo.

«O Beni é um miúdo que tem demonstrado personalidade e por quem fizemos muita força para vir. Está a mostrar que pode ser um upgrade aos nossos médios. Tem um raio de ação muito grande, carrega a bola, mas acima de tudo, joga na Luz, onde se estreou, como se estivesse a jogar na rua com os amigos. E essa personalidade é muito bem-vinda ao nosso grupo. Se tiver humildade, pode fazer uma carreira interessante.»