Filipe Martins, agora ex-técnico do Casa Pia, utilizou as redes sociais para deixar uma mensagem de despedida, depois de ser oficializada a sua saída por parte do clube.

O técnico de 45 anos vê esta saída como o final de «um ciclo fantástico», que começou em 2020/2021, e mostra-se grato por «estar ligado eternamente à História deste clube».

De recordar que foi com Filipe Martins que o Casa Pia conseguiu regressar à I Liga, em 2022/2023.