Declarações de Filipe Martins, treinador do Casa Pia, na conferência de imprensa após a derrota frente ao FC Porto na 32.ª jornada da Liga:

Foi uma entrada forte do FC Porto. Se conseguíssemos parar essa entrada inicial, conseguiríamos encontrar espaços para sair em transições. A partir dos 15, 20 minutos fizemos uma primeira parte muito competente. Tivemos de gastar uma substituição e ficámos com uma paragem a menos para utilizar no decorrer do jogo. Em alguns períodos estivemos confortáveis, tivemos bola, conseguimos sair com qualidade, mas sabíamos que o FC Porto é muito forte na alteração dos esquemas táticos. Quero retirar deste jogo a coragem que tivemos. Há que desfrutar do que nos resta desta época brilhante que o Casa Pia está a fazer.

[Sobre antijogo] «Estamos a duas jornadas do fim. No ranking o Casa Pia é a quarta equipa com mais tempo útil. Nunca mandei os meus jogadores queimarem tempo e mandarem-se para o chão. Não enfio essa carapuça do antijogo. Além disso, o árbitro deu 14 minutos de descontos no total.

[Sobre a confusão no final do jogo] «São situações do futebol, de quem tem as emoções à flor da pele. Foi uma reação que se alastrou. Tivemos todos o bom senso de conseguir travar essas emoções. Não foi nada do outro mundo. Não houve agressões. O FC Porto não podia perder este jogo. Isso só enaltece o grande jogo que fizemos aqui.»