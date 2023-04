*Por Gonçalo Ribeiro

O treinador do Casa Pia, Filipe Martins, em declarações na conferência de imprensa após o empate frente ao Rio Ave (1-1), da 28.ª jornada da Liga:

[Tendo em conta a escassez de oportunidades, considera o empate justo?] «Na globalidade, sim. Na primeira parte estivemos melhor, o golo veio dar um tónico positivo ao Rio Ave, ainda para mais, tendo sido no início da segunda parte. No entanto, fomo-nos recompondo, ao longo da segunda parte voltámos ao jogo. Tivemos algumas oportunidades, principalmente, através de bolas paradas e segundas bolas. Mas, como disse, foi um jogo com poucas oportunidades de bola corrida, o vento jogou contra ambas as equipas nas diferentes partes. Não seria justo haver um derrotado hoje.

[A equipa poderá estar a sofrer com alguma ansiedade por estar a lutar pelos lugares europeus?] Acho que não. Se houver alguma ansiedade por isso até seria bom. Mas acho que não há ansiedade, acho que os nossos resultados têm sido normais, estamos a jogar contra equipas com muita qualidade. Aconteceu uma primeira volta fora do normal, que elevou muito as expectativas. No entanto, fizemos algumas alterações no mercado de inverno, como muitas outras equipas, e estamos a voltar a estar consistentes. Hoje, provavelmente, faltou-nos um ou outro elemento para dar frescura na transição, por isso baixámos um bocadinho as linhas, principalmente por não sermos capazes de pressionar tão forte na frente. Não há ansiedade, acho que tem de haver uma ambição muito grande da nossa parte, e perceber que, com competência e alguma sorte da nossa parte, que também é preciso, estamos num grupo de equipas, em que se inclui o Rio Ave, que pode chegar ao quinto e sexto lugar. Isso seria fantástico, mas não é um objetivo. Ainda assim, numa boa posição para alcançar esses lugares, a seis jornadas do final. Por isso, vamos continuar com essa ambição, não senti a equipa ansiosa em relação a isso, até porque não é um objetivo. Foi um ponto importante na nossa caminhada, que é sempre positivo, considerando que jogámos fora.»