O treinador do Casa Pia, Filipe Martins, em declarações na flash interview da SportTV após a derrota frente ao Sporting (3-1), em jogo da décima jornada da Liga:

[Análise] Foi exatamente o que esperávamos, com o Sporting a querer dar uma resposta e nós a tentarmos ser o mais organizados possível. Na primeira parte, com os movimentos do Morita, conseguiram desmontar-nos. Alterámos para um 5x3x2 a defender, mas o Sporting também tentou novas formas de atacar e os golos apareceram. Foi um bom jogo de futebol e a vitória do Sporting é justa.

O Sporting obrigou-nos a ajustar. Chegámos ao intervalo a ganhar, mas claramente com o Sporting por cima, fomos felizes. Na segunda parte quisemos povoar mais o espaço interior, mas o Sporting acabou por conseguir marcar.

[Depois do primeiro golo do Sporting, dava jeito uma paragem para falar com os jogadores?] O Sporting ia carregar até ao final do jogo. podia ter feito o time-out, mas é isso que andamos a apregoar no futebol português? A minha equipa tem de se saber comportar dentro de campo. Não precisamos de parar o jogo, temos é de trabalhar durante a semana para todos os cenários.

[Leva pontos positivos?] O Sporting é uma equipa que há bem pouco tempo ganhou ao Tottenham. Por muito que queiram desvalorizar o Sporting, não dá para escamotear isto. Uma ou duas derrotas já é sinal de crise num clube como o Sporting, mas nós não viemos para aqui adormecidos. Tivemos uma equipa que foi mais competente que nós, mas isso não invalida que não tenhamos sido também nós competentes. Parabéns ao Sporting.»