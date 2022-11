O treinador do Casa Pia, Filipe Martins, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Valadares Gaia (2-0), em jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal:

[Qual é o objetivo do Casa Pia nesta Taça de Portugal?] «O objetivo principal é melhorar o pecúlio que tivemos o ano passado [oitavos de final]. É a melhor marca do Casa Pia. Este ano voltámos novamente a igualar, agora esperarmos melhorá-lo e a partir daí tudo pode acontecer. Neste momento, ainda estamos algo longe de disputar a final. Temos de pensar passo a passo, tal como no campeonato, mas um objetivo que temos muito vincado é melhorar a participação do ano passado. A partir daí, o sonho comanda a vida. Não era a primeira nem a última vez que uma equipa surpreendia, mas neste momento ainda estamos muito longe.

[Análise ao jogo] Optámos por dar minutos a jogadores que não têm jogado tanto. Na primeira parte estivemos muito bem, tanto na criação de oportunidades como na forma como impedimos o Valadares de chegar à nossa baliza. Na segunda parte quebrámos fisicamente. Não fomos pressionantes e eles começaram a ter algum espaço. Nunca tivemos o jogo fora de controlo, no entanto.

[Perde-se a mística da Taça com jogos durante o dia?] É muito difícil jogar a esta hora, ainda mais quando estamos algo afastados da cidade. Hoje sentimos a falta disso, mas acho que o facto de termos um calendário muito apertado por causa do Mundial não ajuda. Há também a preocupação do anal 11 de dar alguma visibilidade a clubes dos escalões inferiores e acaba-se por tentar conjugar os horários. Por um lado torna-se mais visível, por outro o ambiente nos estádios acaba por ser um bocadinho mais vazio. Foi pena, a hora do jogo não era fácil para os adeptos, mas temos de compreender que muitas vezes não é fácil tomar decisões. temos de saber viver com isso.

[É a época mais importante da carreira, ou de afirmação?] Acho que todas elas foram importantes, para viver o momento que vivi hoje todas as etapas para trás foram importantes. Umas com mais ou menos sucesso, aprendi em todas as épocas. A afirmação não é só minha, mas principalmente do clube. Mais do que estar a olhar para mim, é muito importante a consolidação do Casa Pia na Liga.»