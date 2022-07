O Casa Pia assinalou neste domingo o 102.º aniversário com uma cerimónia na qual foram distinguidos os que mais se destacaram com a camisola do clube no último ano.

O prémio de melhor treinador foi, de forma natural, para Filipe Martins, técnico que liderou o clube à subida à Liga e que assumiu que o concretizar do sonho do Casa Pia faz com que o clube esteja a viver «um momento ímpar».

«Cumprimos um objetivo. Quando cheguei, a 1 de setembro de 2020, não seria mais do que um sonho, que depois se tornou realidade com muito trabalho, muita gente envolvida, mas acima de tudo só com o vosso apoio, dos casapianos, com o passado que este clube tem, que ninguém pode apagar. Aliado a uma direção que tem sido exemplar no que têm sido as possibilidades do Casa Pia», sublinhou.

O técnico expressou esta gratidão durante a sessão comemorativa dos 102 anos do Casa Pia Atlético Clube - Ateneu Casapiano, que teve lugar no histórico Pátio da Bandeira, ringue de jogos utilizado pelos estudantes da Casa Pia no Colégio Pina Manique, em Lisboa.