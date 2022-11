Filipe Martins diz-se «lisonjeado» pela prestação do Casa Pia na Liga.

«Tenho um grupo em que todos trabalham muito bem. Acima de tudo, acho que o que exigimos aos jogadores é que trabalhem no máximo e deixem a responsabilidade para nós», salientou o treinador da equipa sensação do campeonato.

O Casa Pia ocupa, à entrada para a 13.ª jornada, um surpreendente quarto lugar, com 23 pontos, estando a três pontos do FC Porto, segundo classificado, e à frente do Sporting.

«Sinto-me muito lisonjeado pelas comparações serem com FC Porto, Benfica e Sporting, que não são equipas do nosso campeonato», afirmou Filipe Martins na conferência de imprensa de antevisão do jogo frente ao Desp. Chaves.

«Tal como o Casa Pia, o Desp. Chaves é uma equipa equilibrada em todos os momentos do jogo, com e sem bola. Se tivermos mais tempo a bola, mais próximos estamos de ganhar. Esse é o nosso objetivo» declarou.

O Casa Pia recebe o Desp. Chaves este domingo, pelas 18 horas, no Jamor, num jogo que contará com a arbitragem de Hélder Carvalho (AF Santarém).