O Casa Pia partilhou o vídeo da palestra do capitão, Vasco Fernandes, antes do jogo com o Rio Ave, da 11.ª jornada da Liga.

Um momento particularmente emocionante, uma vez que o discurso do jogador foi centrado na figura do treinador, Filipe Martins, que tinha perdido o pai poucas horas antes, mas ainda assim marcou presença no jogo.

O Casa Pia venceu o Rio Ave por 1-0 e entrou no «top 5» da Liga.

Veja a palestra de Vasco Fernandes: