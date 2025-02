Numa tarde de poucos voos – apesar do céu limpo em Rio Maior – um momento de coesão ofensiva bastou para o Casa Pia conseguir um triunfo inédito sobre o Gil Vicente. Na tarde deste sábado, a propósito da 23.ª jornada, os “Gansos” de João Pereira retomaram a via dos triunfos, graças ao golo de Kraev (1-0).

Depois do desaire em Moreira de Cónegos, João Pereira foi obrigado a mudar peças entre os titulares, até pela iminente saída de Nuno Moreira para o Vasco da Gama. Além deste extremo, também o avançado Cassiano – lesionado – o médio Miguel Sousa e o defesa Kluivert saíram do onze. Para estes lugares avançaram Tchamba, Kraev, Henrique Pereira e Svensson.

Do outro lado, o estreante José Pedro Pinto – interino na equipa principal do Gil Vicente – apostou em Kazu e João Marques, em detrimento de Sandro Cruz e Santi García.

Recorde a história deste duelo.

Num bocejo que parecia interminável, a primeira parte passou devagar. Demasiado devagar. A primeira oportunidade surgiu aos 24 minutos, quando Larrazabal aproveitou um cruzamento de Henrique Pereira e, pela direita, atirou à malha lateral.

A controlar a seu belo prazer – o que espelha a tranquilidade do Casa Pia na tabela – os pupilos de João Pereira limitaram-se a forçar o erro. Por isso, aquando do intervalo, havia 5-1 em remates, mas apenas um cabeceamento fraco de Rúben Fernandes encontrou a via da baliza.

"Ganso" morde e sorri

Quem sabe o que terá dito João Pereira no balneário durante a pausa. Certo é que os anfitriões surgiram rejuvenescidos para a etapa complementar. Como tal, em cima do minuto 50, na sequência de um canto à esquerda, Henrique Pereira visou a área, num cruzamento capitalizado por Kraev. Sozinho na área, o médio aproveitou para assinar a estreia a marcar na Liga.

Até final, entre trocas, o Gil Vicente foi incapaz de edificar jogadas, acumulando passes falhados e duelos perdidos. Ora, tranquilo no marcador, o Casa Pia voltou a recuar, jogando com o relógio e espreitando o contra-ataque. Em suma, uma tarde com pouca história em Rio Maior.

Ao retomar a via dos triunfos – o décimo encontro consecutivo a pontuar em Rio Maior – o Casa Pia reforça o 6.º lugar, com 36 pontos, a dois do Santa Clara (5.º). Enquanto prossegue numa campanha histórica, os “Gansos” apontam baterias à visita ao Vit. Guimarães (7.º), na noite de sábado (20h30).

Quanto ao Gil Vicente, acumulou a quinta derrota consecutiva e permanece no 14.º posto, com 22 pontos. Os comandados de José Pedro Pinto correm o risco de cair na tabela, até ao lugar de play-off de manutenção.

No calendário dos “Galos” segue-se a receção ao Sporting, nos “quartos” da Taça de Portugal. Duelo agendado para a noite de quinta-feira (20h45).

O Momento e A Figura: Henrique Pereira agarra oportunidade

Herdeiro do lugar de Nuno Moreira, o jovem extremo emprestado pelo Benfica agitou o ataque do Casa Pia. Ao minuto 50, assistiu para o golo de Kraev, revelando-se decisivo.

Ao cabo de 73 minutos, Henrique Pereira acertou 16 em 20 passes, além de acumular duas interceções e uma assistência – a partir do único cruzamento concretizado, em três tentativas.

Numa tarde de poucos voos, houve uma águia que bateu as asas em favor dos "Gansos".

Menos: Gil Vicente prostrado

Quando se aguardava pelo efeito chicote entre os gilistas, pouco se viu. Sem criatividade ou velocidade, o Gil Vicente não chegou a pisar o relvado de Rio Maior, brindando Sequeira com uma tarde muito tranquila. Os “Galos” embateram na organização e tranquilidade dos “Gansos”.

Em suma, o Gil Vicente foi previsível, errático e apático. São três pontos a voar. Mais três pontos. Veremos que diferença fará em maio.