Casa Pia - Gil Vicente, 1-1 (crónica)
Foi só uma desatenção
Foi só uma desatenção
No futebol, sabemos que, por mais que sejamos melhores, por mais que dominemos, por mais que criemos mais chances ao longo de todo o jogo, muitas vezes uma desatenção basta para manchar tudo.
Ninguém ficará com dúvidas, depois da partida de hoje, que o Gil Vicente é mais equipa do que o Casa Pia. Já o era à partida; o jogo só o confirmou.
Mas, aquele lance, no início da segunda parte, impediu os galos de conquistar uma vitória que seria justa. O Casa Pia foi astuto: cobrou rapidamente um livre, Larrazabal apareceu solto e fez a assistência para o golo de Nsona.
Para trás, tinham ficado minutos de superioridade gilista; no devir, mesmo sem deslumbrar, eles continuaram.
Vamos ao filme do jogo: a contas com uma gripe no plantel, o Casa Pia apareceu desfalcado, com Gonçalo Brandão a fazer quatro alterações face ao último 11. Saíram Tchamba, Miguel Sousa, Nhanga e Cassiano para entradas de Sousa, Oukili, Nsona e Livramento.
Já o Gil Vicente manteve a mesma equipa que empatou no terreno do Vitória de Guimarães – e cedo se percebeu a superioridade face ao Casa Pia.
Não é que tenha sido uma primeira parte muito bem jogada, mas o domínio dos gilistas foi evidente: tiveram mais bola, mais ataques e as duas únicas oportunidades de golo.
A primeira aconteceu ao minuto 17, quando Joelson Fernandes recebeu uma bola dentro da área, fletiu para dentro e rematou ao poste.
Com nomes como Luís Esteves e Santi García em bom plano, a equipa de César Peixoto acabou por se adiantar no marcador nessa outra chance de que dispôs.
Foi aos 37m, minuto de que Espigares certamente não se esquecerá. Chamado a cobrar um livre ainda longe da baliza, o central espanhol apontou um grande golo.
Antonio Espigares com um golaço de levantar o estádio 🔥#sporttvportugal #LigaPortugalBetclic #casapiaac #gilvicente #betanolp pic.twitter.com/OAVC4g9zy3— sport tv (@sporttvportugal) December 13, 2025
O Gil entrou na segunda parte a ganhar, mas foi então que a distração de que lhe falei no início da crónica acabou por manchar o resultado.
A equipa de Barcelos ainda se estava a organizar quando o Casa Pia bateu rapidamente um livre. A bola chegou a Larrazabal que cruzou rasteiro para o segundo poste onde Nsona apareceu para marcar (54m).
Podia até ter sido sol de pouca dura, uma vez que o árbitro marcou um penálti, minutos depois. O lance não era evidente: chamado ao VAR, Márcio Torres reverteu a decisão.
O jogo que, com o empate, poderia ganhar novo motivo de interesse, manteve-se na mesma toada: o Gil atacava mais, mas as oportunidades escasseavam. O Casa Pia tentava não sofrer, explorava o jogo direto, mas pouco conseguia.
O empate não foi desfeito e no ar ficou a sensação de que soube muito melhor ao Casa Pia, que soma agora 10 pontos, do que ao Gil Vicente (25 pontos) que pode ser apanhado pelo Braga no 4º lugar.
A FIGURA: Luís Esteves
Num jogo difícil para escolher uma figura, Luís Esteves acabou por ser o elemento mais esclarecido do lado do Gil Vicente. Raramente falhou um passe e toda a manobra ofensiva passou pelos pés deste médio que fez formação no Sporting. Foi ele quem ganhou o livre que Espigares cobrou de forma exímia, ao minuto 37.
O MOMENTO: Que golaço, Espigares! (37m)
Não foi um jogo espetacular, daí que o grande golo de Espigares tenha sido, sem dúvida, o momento da tarde: corria o minuto 37 quando o central do Gil pegou na bola e bateu um livre que só terminou no fundo das redes de Ricardo Batista.
POSITIVO: Nsona
O Casa Pia foi, acima de tudo, uma equipa defensiva e que saiu claramente contente com o ponto amealhado na luta pela manutenção. E deve-o a Nsona, extremo franco-congolês, que se estreou a marcar com a camisola dos gansos, num lance em que soube aproveitar a desatenção da defesa do Gil Vicente.