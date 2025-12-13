Declarações de César Peixoto, treinador do Gil Vicente, em conferência de imprensa, após o empate 1-1 frente ao Casa Pia, em jogo da 14ª jornada, disputado este sábado, 13 de Dezembro, em Rio Maior.

[Análise ao jogo]

Não saímos nada satisfeitos com o resultado, mas muito satisfeitos com a exibição. Voltámos a ser o Gil [Vicente] que iniciou a época e que tão bons resultados teve.

Foi um jogo de sentido único, fomos a única equipa que quis jogar e a única que conseguiu chegar a zonas de finalização. Na única vez que vai à frente, e por uma distração, o Casa Pia acaba por fazer o golo. Faltou-nos ser mais expeditos para finalizar.

Foi um resultado injusto: jogámos como equipa grande e o Casa Pia acaba por jogar o jogo todo fechado, à procura de jogo direto e transição. Fomos a única equipa que quis jogar.

Este é o Gil Vicente que nós queremos e voltámos a ser esse Gil Vicente. Sendo assim, estamos mais perto de vencer. Isto é uma maratona, não é um sprint, mas somamos mais um ponto e continuamos a nossa caminhada.