Declarações de Gonçalo Brandão, treinador do Casa Pia, em conferência de imprensa, após o empate 1-1 frente ao Gil Vicente, em jogo da 14ª jornada, disputado este sábado, 13 de Dezembro, em Rio Maior.

[Análise ao jogo]

Decidimos apanhar momentos para pressionar mais alto e, umas vezes, conseguimos. O que levo deste jogo - e que é importante - é que a equipa soube reconhecer os momentos do jogo. Defensivamente estivemos bem.

O Gil Vicente teve alguns remates, mas grandes oportunidades não teve. Depois é percebermos que jogámos contra uma equipa que está no quarto lugar, que é muito bem trabalhada e que tem muita qualidade. Muitas vezes foram eles que nos empurraram para trás. Mesmo assim, soubemos estar compactos e unidos, fechar a baliza e ganhar um ponto que, nesta fase, é importante para continuar a trabalhar no processo.

Se formos ver oportunidades claras de golo, não me lembro de muitas. Tiveram um volume ofensivo maior, é verdade, mas acho que foi um jogo equilibrado a nível de oportunidades claras de golo.

[Gripe que assolou vários jogadores do Casa Pia]

Foi uma semana difícil, com uma gripe que tomou conta de Pina Manique e não foi fácil gerir tudo. Foram membros do staff, alguns jogadores que não conseguiram recuperar e não estiveram presentes... Ressalvar esta mentalidade depois de uma semana adversa como a que tivemos. Deram tudo até ao fim e esgotaram o oxigénio todo.