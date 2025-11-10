Gonçalo Brandão, treinador do Casa Pia, analisou o empate obtido neste domingo diante do Benfica, no Estádio da Luz (2-2) em conferência de imprensa. Evitou falar de arbitragens e elogiou Renato Nhaga, marcador do segundo golo casapiano.

Análise à arbitragem

«Não vou falar de arbitragens porque cada um faz o seu trabalho. Não consigo dizer se foi bem ou mal ajuizado.»

Primeiro jogo como treinador

«Foi uma experiência fantástica. Somos uma equipa técnica muito disciplinada. Fizemos todos o plano de jogo e estou muito contente pelo Casa Pia. Vínhamos de uma fase difícil. Conseguimos um bom ponto aqui. Fizemos um golo fantástico. Aproveitei as paragens para corrigir posicionamentos, não sei se o penálti foi bem assinalado ou não.»

Papel de Renato Nhaga

«Nhaga é um ativo fantástico do Casa Pia, vai ter um futuro risonho. Tem a cabeça assente e tem o ADN do Casa Pia. Temos sorte de tê-lo. Teve a felicidade de fazer golo hoje.»

Resultado final

«Pontuar na Luz, contra o Benfica, dá crença à nossa equipa. Vi espírito competitivo e isso deixa-me mais orgulhoso do que somar um ponto. A nossa estratégia não era jogar com um bloco tão baixo, mas fomos empurrados pelo Benfica.»