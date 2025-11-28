Gonçalo Brandão, treinador do Casa Pia, em declarações na conferência de imprensa de antevisão à receção ao Alverca, deste sábado [15h30], a contar para a 12.ª jornada da Liga. O técnico dos «gansos» analisou onde pode ferir o adversário.

Onde podem ferir o adversário

«Olhamos para o que nós, dentro do nosso modelo de jogo, podemos fazer para travar ofensivamente o Alverca, no que podemos fazer para lhes ‘fazer mal’ defensivamente. O processo é este, nunca descurando a nossa equipa e o nosso modelo, que são sempre o mais importante.»

Jogo da Taça correspondeu ao processo da equipa

«Estamos a trabalhar em cima do nosso processo, do que queremos ver na equipa. O jogo da Taça foi mais um jogo dentro desse percurso, de um processo que queremos ver, e é assim que estamos a trabalhar.»