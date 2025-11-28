Casa Pia
Há 16 min
«Olhamos para o que podemos fazer para travar o Alverca»
Gonçalo Brandão, treinador do Casa Pia, analisou onde pode ferir o adversário
TR
Gonçalo Brandão, treinador do Casa Pia, analisou onde pode ferir o adversário
TR
Gonçalo Brandão, treinador do Casa Pia, em declarações na conferência de imprensa de antevisão à receção ao Alverca, deste sábado [15h30], a contar para a 12.ª jornada da Liga. O técnico dos «gansos» analisou onde pode ferir o adversário.
Onde podem ferir o adversário
«Olhamos para o que nós, dentro do nosso modelo de jogo, podemos fazer para travar ofensivamente o Alverca, no que podemos fazer para lhes ‘fazer mal’ defensivamente. O processo é este, nunca descurando a nossa equipa e o nosso modelo, que são sempre o mais importante.»
Jogo da Taça correspondeu ao processo da equipa
«Estamos a trabalhar em cima do nosso processo, do que queremos ver na equipa. O jogo da Taça foi mais um jogo dentro desse percurso, de um processo que queremos ver, e é assim que estamos a trabalhar.»
RELACIONADOS
Custódio Castro: «Esperemos que este jogo aumente a nossa fome de competir»
Hugo Oliveira aposta na juventude para contrariar a «matreirice» do Moreirense
César Peixoto: «Nos últimos jogos a equipa sentiu o peso do lugar em que está»
Cristiano Bacci: «Acreditarmos que somos o Barcelona é um erro»
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS