Declarações de Luís Pinto, treinador do Vitória de Guimarães, na flash interview da Sporttv, após o empate 0-0 frente ao Casa Pia, na 16ª jornada, disputada este domingo, 28 de Dezembro.

[O Vitória teve um início de jogo muito bom. Acredito que queria que esse bom momento tivesse continuado...]

É isso mesmo. Tivemos um início muito interessante. Conseguimos chegar muitas vezes ao último terço; conseguimos ter aproximações de perigo, mas a definição poderia ter sido sempre melhor. Não conseguimos ter o mesmo domínio na segunda parte, mas conseguimos ser a equipa mais capaz e que mais merecia ter conseguido os três pontos. O futebol é assim mesmo.

[Fez duas alterações ao intervalo, também algumas durante a segunda parte. O que tentou mudar?]

Ao intervalo, mudei os jogadores que tinham amarelo e podíamos ter algum dissabor. Na segunda parte, coloquei o Ndoye porque não tínhamos tanto esse jogo dominante a nível posicional. Tentámos ganhar com uma referência entre os centrais. O Blanco foi para agitar mais do que o Samu que é mais médio. Não surtiram efeito no resultado, mas julgo que tanto um como o outro entraram bem, assim como o Miguel.

[Falta de definição no último terço explica a "crise" de resultados?]

Julgo que sim... a ansiedade que se cria nesse momento. Acima de tudo, estou satisfeito com o compromisso da equipa e as exibições dos nossos jogadores e as ausências que não foram notadas.