João Pereira, treinador do Casa Pia, em declarações na conferência de imprensa, após a vitória sobre o Moreirense, por 3-1, na quinta jornada da Liga:

«Sentimos que na primeira parte foram duas equipas que estavam bem preparadas para o jogo e daí o jogo estar muito encaixado. Depois, fizemos alguns ajustes e conseguimos, de certa forma, desbloquear o jogo.»

«Houve uma alma gigante e esta equipa está a passar por fases diferentes. Teve três derrotas, uma fase muito difícil em que ninguém acreditava, deu uma resposta e neste momento está a revelar consistência. Queremos mais, crescer na tabela e continuar a dar esta motivação aos nossos adeptos, e com este ambiente na parte final.»

[Ao intervalo] «Disse que acreditava neles, que o destino nos estava a dar mais um momento como já nos tinha dado. Passámos por uma fase de três jogos muito difícil e que ninguém estava satisfeito, mas em que toda a gente acreditou e manteve o espírito saudável. Neste momento, a vitória é de todos porque se não houvesse esta união não estaríamos a conseguir a segunda vitória seguida. É um registo que o Casa Pia já tinha feito na época passada, ainda que só uma vez. Agora vamos querer a terceira vitória.»

[Equipa técnica] «Não há mau estar nenhum. Tenho uma excelente relação com o Paulo Correia e com o Nuno Madureira. Foi tomada uma decisão, mas já o fiz no Amora e no Alverca. Não é um assunto pessoal, o que fiz foi tomar uma decisão em prol de um coletivo.»