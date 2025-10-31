João Pereira, técnico do Casa Pia, abordou o facto da equipa não vencer há quatro jogos para o campeonato e sublinhou que é tempo de «agir», na conferência de antevisão ao duelo frente ao Estrela da Amadora, a contar para a décima jornada da Liga, agendado para as 18 horas deste sábado.

Ambição para o jogo

«Estamos num momento em que temos de agir. Menos palavras e mais ações. Amanhã (sábado) teremos oportunidade de o fazer junto dos nossos adeptos. Devemos-lhes essa vitória e todos sabemos dessa responsabilidade.»

Resultados menos positivos não retiram união à equipa

«As pessoas que aqui trabalham acreditam muito no talento e na competência que têm. Todos nós olhamos para o lado e acreditamos uns nos outros, portanto, é um momento em que estamos todos a agarrar-nos uns aos outros.»

Análise ao adversário

«Independentemente de estar no momento em que está, tem um excelente plantel, com um novo treinador, que tem boas ideias e que quer provar e mostrar ao mundo do futebol que está na I Liga para ficar.»