Declarações de João Pereira, técnico do Casa Pia, na conferência de imprensa no Estádio do Dragão após a derrota frente ao FC Porto:

«A mensagem que tenho é de orgulho. Fomos uma equipa audaz, num processo de crescimento. Temos 13 jogadores novos, muitas nacionalidades e um plantel muito jovem. Fizemos uma boa primeira parte. Enfrentámos um FC Porto em organização ofensiva e nós, como planeado, apostámos em momentos de transição. Gostei da resposta desta equipa, apesar da emoção à mistura depois de sofrermos o 1-0. Vínhamos de cinco jogos sem perder, depois da derrota em Alvalade. Estes resultados servem para nos alertar novamente.»

[Duas derrotas em 11 jogos, apenas contra FC Porto e Sporting] «Falta-nos maturidade para pontuar com os grandes e tempo para alimentar o nosso processo. Confiamos nos jogadores e no nosso trabalho. Dissemos que tínhamos a ambição de vencer, não dissemos que íamos vencer. Viemos aqui a saber o momento do FC Porto e que era uma janela de oportunidade para nós. Fomos audazes em alguns momentos e pagámos cara a fatura com o segundo golo. Mas fico contente com a resposta dos meus jogadores. Errar faz parte do processo.»