Casa Pia
Há 31 min
OFICIAL: Kiki Silva deixa o Casa Pia
Extremo realizou apenas três jogos em três temporadas e meia marcadas por lesões
JR
Extremo realizou apenas três jogos em três temporadas e meia marcadas por lesões
JR
O Casa Pia anunciou a saída de Kiki Silva do clube.
O extremo de 28 anos chegou aos gansos na segunda metade da época 2022/23, vindo do Leixões, e nas três temporadas e meia disputou apenas três jogos.
A passagem de Kiki Silva pelo Casa Pia ficou marcada por graves problemas físicos.
Natural de Sintra, Kiki conta ainda com passagens por Sp. Lourel, 1º Dezembro, Estoril e Sp. Braga.
«Desejamos-te as maiores felicidades e um futuro brilhante. Mereces tudo. Ganso um dia, ganso para sempre!», lê-se em nota oficial nas redes sociais do clube.
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TAGS: Casa Pia Kiki Silva Transferências Liga
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