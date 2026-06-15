O Casa Pia anunciou a saída de Kiki Silva do clube.

O extremo de 28 anos chegou aos gansos na segunda metade da época 2022/23, vindo do Leixões, e nas três temporadas e meia disputou apenas três jogos.

A passagem de Kiki Silva pelo Casa Pia ficou marcada por graves problemas físicos.

Natural de Sintra, Kiki conta ainda com passagens por Sp. Lourel, 1º Dezembro, Estoril e Sp. Braga.

«Desejamos-te as maiores felicidades e um futuro brilhante. Mereces tudo. Ganso um dia, ganso para sempre!», lê-se em nota oficial nas redes sociais do clube.