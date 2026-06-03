OFICIAL: Larrazabal diz adeus ao Casa Pia
Ala espanhol deixou uma mensagem nas redes sociais
Ala espanhol deixou uma mensagem nas redes sociais
Gaizka Larrazabal está de saída do Casa Pia e, esta quarta-feira, o ala espanhol deixou uma mensagem emotiva nas redes sociais, onde salienta que o clube «terá sempre um lugar especial no coração».
Chegado em 2023 aos Gansos, Larrazabal mostrou-se como peça fundamental na luta desta temporada pela manutenção na Liga, tendo somado, inclusive, boas exibições frente ao Torreense.
Na rede social instagram, o jogador deixou uma mensagem de agradecimento ao clube.
«Cheguei como um jogador com sonhos e ambição. Saio como um jogador melhor, mas acima de tudo como uma pessoa melhor, graças a todos aqueles que fizeram parte deste caminho (...) Levarei o Casa Pia comigo para sempre», pode ler-se.
Também o Casa Pia colocou um vídeo de despedida ao ala espanhol.
Ora veja:
Esta época, recorde, Larrazabal apontou oito golos e quatro assistências em 37 jogos ao serviço dos Gansos.