Gaizka Larrazabal está de saída do Casa Pia e, esta quarta-feira, o ala espanhol deixou uma mensagem emotiva nas redes sociais, onde salienta que o clube «terá sempre um lugar especial no coração».

Chegado em 2023 aos Gansos, Larrazabal mostrou-se como peça fundamental na luta desta temporada pela manutenção na Liga, tendo somado, inclusive, boas exibições frente ao Torreense.

Na rede social instagram, o jogador deixou uma mensagem de agradecimento ao clube.

«Cheguei como um jogador com sonhos e ambição. Saio como um jogador melhor, mas acima de tudo como uma pessoa melhor, graças a todos aqueles que fizeram parte deste caminho (...) Levarei o Casa Pia comigo para sempre», pode ler-se.

Também o Casa Pia colocou um vídeo de despedida ao ala espanhol.

Ora veja:

Esta época, recorde, Larrazabal apontou oito golos e quatro assistências em 37 jogos ao serviço dos Gansos.