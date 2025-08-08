Alexandre Santana, treinador-adjunto do Casa Pia, falou à flash da Sport tv após a derrota na receção ao Sporting (2-0).

«Devemos olhar para o jogo e perceber que é o David contra Golias. Mas fomos combativos. O Sporting ganhou com mérito e devemos aprender. Ainda assim, também houve coisas boas. Há um ano também começámos com uma derrota, mas temos tudo para fazer uma excelente época.»

«A nossa equipa continua a ser coesa, trabalhadora e combativa. Apesar da derrota, devemos continuar a fazer o nosso trabalho. Vamos em busca de pontos e de vitória, para sermos consistentes, olhando para a manutenção.»

«Tentámos fechar o jogo interior do Sporting, mas fizeram uma jogada fantástica para o primeiro golo. Estamos a falar de David e Golias. Temos de batalhar.»