O Casa Pia visita este sábado o Estoril, em jogo da 25.ª jornada da Liga e, na antevisão deste jogo, Álvaro Pacheco diz que a sua equipa vai procurar explorar alguns desequilíbrios do adversário quando está em processo ofensivo.

Expetativas para o jogo deste sábado

«Vai ser um grande jogo. A ideia do seu treinador [Ian Cathro] é de equipa grande, gosta de ter a equipa em processo ofensivo, mas têm alguns contras e estão muitas vezes desequilibrados. Temos de fechar espaços que o Estoril aproveita bem para as suas combinações e ser inteligentes quando tivermos de acelerar. Quando não houver espaço, temos de saber como o provocar. Acredito muito que a equipa dará uma resposta muito tranquila».

Estoril tem o quinto melhor ataque da Liga (46 golos marcados em 24 jogos)

«Temos sido uma equipa muito sólida e compacta no processo defensivo, poucas oportunidades temos concedido aos adversários. Vamos encontrar um adversário muito forte a jogar em casa e com caudal ofensivo muito grande, dada a qualidade individual dos jogadores, mobilidade e capacidade de improviso. Será um desafio continuar a mostrar crescimento, solidez defensiva e acutilância ofensiva».

Regresso ao Estoril, onde já esteve como jogador e treinador

«É um orgulho de estar como jogador e treinador, mas agora estou focado no presente».

Ricardo Batista está lesionado, David Sousa castigado e Ofori em dúvida

«O coletivo está acima das individualidades. Todos os jogadores são importantes para a equipa e as nossas pretensões. Importante é todos eles estarem muito bem preparados para ajudarem a atingir os nossos objetivos. Infelizmente, o David não pode, mas o José Fonte poderá ser opção, como também temos o André Geraldes, o Pedro Rosas e o Kaique Rocha. Nesse sentido, estou descansado».

David Sousa é o jogador com mais amarelos na Liga (12 em 18 jogos)

«Temo-lo obrigado a sair da zona de conforto e está a evoluir muito. São situações que acho que vai aprender e ter noção. Os cartões amarelos têm preponderância muito grande, mas vai tornar-se mais forte no futuro, ele está a aprender».