Álvaro Pacheco, treinador do Casa Pia, reforça a vontade de garantir a manutenção na Liga, salientando que o jogo frente ao V. Guimarães, adversário da 33.ª jornada, é crucial para as contas da permanência. O jogo, recorde-se, está marcado para segunda-feira, às 20h15.

Derrota em Tondela ainda deixa marcas

«Esta frustração tem de ser transformada em coragem e resiliência. Temos dois jogos pela frente. Com o Vitória será o primeiro. Temos de nos focar naquilo que controlamos. Dependemos ainda de nós na lutar pelos nossos objetivos (a manutenção). Temos de ser capazes de conquistar aqueles pontos que nos levam ao que pretendemos.»

Casa Pia com várias ausências

«Nesta altura era importante termos todos, mas faz parte daquilo que é o futebol. A semana foi tranquila, a resposta foi boa. O que sei é que o Vitória está com um problema de um jogador, nós estamos com cinco ou sete. Estamos com mais fragilidades do que o adversário. Temos de pegar nesta adversidade e darmos ainda mais resiliência, mais força, mais união, mas principalmente foco e compromisso com o nosso objetivo: a permanência. Não vou estar no campo. Só irei estar atento ao nosso jogo e na forma como posso ajudar os meus jogadores.»

Manutenção é a Champions dos Gansos

«É sem dúvida a nossa ‘Champions’. Há equipas que fazem campeonatos fabulosos e não são campeões. Conseguem ser campeões naquilo que são os seus objetivos. Para nós, que estamos a lutar pela permanência, sem dúvida nenhuma é a nossa ‘Champions’, é isso que pretendemos. Sabemos da importância que é ficar na I Liga. Sabemos qual é a responsabilidade do momento.»

Análise ao jogo

«Este vai ser um jogo difícil, mas não tenho dúvidas nenhumas que o último jogo (com o Rio Ave) é que vai decidir. Este jogo com o Vitória de Guimarães, não é um jogo de vida ou morte. Temos de estar tranquilos e jogá-lo à nossa maneira. O Vitória, a jogar em casa, vai procurar o triunfo e nós temos de manter o nosso plano, a equipa coesa e com um controlo emocional muito grande. Os pormenores vão ser decisivos. Quem estiver mais assertivo vai estar mais perto de vencer.»