Álvaro Pacheco: «Cometemos erros coletivos e deixámos o AVS entrar no jogo»

Álvaro Pacheco, treinador do Casa Pia, no rescaldo do jogo com o AVS, da 19.ª jornada da Liga, que terminou empatado 3-3:

Análise ao jogo

«Com o estado do tempo e do relvado, o Casa Pia teve uma abordagem muito boa ao jogo. Numa primeira parte a jogar contra o vento, fomos equilibrados na defesa e faltou-nos mais capacidade de saída, o que não era fácil. O jogo direto do AVS dificultava, mas fizemos um jogo muito inteligente e podíamos ter feito o 2-0, pelo Tiago Morais.»

«Sabíamos que ia haver mais espaço na segunda parte, com mais bola e que poderíamos começar a ligar mais o jogo, a jogar pelas laterais e a tentar os lances ao segundo poste. Foi assim que fizemos o 2-0 e até chegámos ao 3-0 sem que o AVS tenha criado oportunidades.»

Recuperação do AVS no marcador

«Depois, a equipa desligou-se um bocado. Mesmo quando o AVS estava descrente, cometemos erros coletivos e deixámo-los entrar no jogo. Isso deu-nos intranquilidade, nervosismo, mas penso que é injusto sofrer o golo no último lance do jogo, merecíamos ter conquistado os três pontos e saímos frustrados por isso.»

«Notou-se bem a ansiedade por ainda não ter ganhado (em casa). A equipa necessita de pontos, queríamos muito regressar às vitórias aqui, contra um adversário direto.»

Lesão de José Fonte

«Não me prendo a desculpas, concentro-me nas soluções, mas, sim, penso que o José Fonte vai permanecer ausente entre cinco e seis semanas.»