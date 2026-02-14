Álvaro Pacheco, treinador do Casa Pia, na conferência que se seguiu ao triunfo dos gansos sobre o Arouca (3-2), em Rio Maior, em jogo da 22.ª jornada da Liga.

«A importância [do triunfo] tem que ver com a continuidade do nosso trabalho. São três pontos e todos são importantes. Os pontos vão ficar mais caros de conquistar. O mais importante é como os temos vindo a conquistar. Jogámos contra um adversário muito bom.»

«Mostrámos este crescimento, sermos capazes de competir e conquistar o que queremos com esta qualidade. Numa primeira parte em que fomos capazes de ferir, ganhar a vantagem e se calhar até ter uma vantagem mais dilatada.»

«Uma segunda parte mais matreira, mais inteligente e a reduzir aquilo que o Arouca estava a tentar promover. Faltou na parte final um golo que pudesse ampliar a vantagem e deixar-nos um bocadinho mais tranquilos. Mais uma vez, esta equipa apanha-se a ganhar e é capaz de aguentar. Isso revela a competência.»

«Este é um projeto ambicioso e com visão, que não só olha para o presente como para o futuro. Este tipo de projetos também me cativa e obriga-me a sair todos os dias fora da zona de conforto.»