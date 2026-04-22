Em antevisão à partida com o Sp. Braga, Álvaro Pacheco, treinador do Casa Pia, acredita que a formação de Carlos Vicens vai entrar no jogo para vencer, mas salienta a vontade de dar uma resposta face aos sete jogos sem conquistar os três pontos. O jogo em atraso relativo à 26.ª jornada da Liga está marcado para dia 23, às 19h00.

Casa Pia não vence há sete jogos

«Nestes sete jogos sem vencer, tirando com o Estrela da Amadora, que foi superior a nós, todos foram equilibrados, competitivos e podiam cair para os dois lados. Faltou-nos uma maior tranquilidade e lucidez para, nos momentos críticos, tomar as melhores decisões. Amanhã (quinta-feira), queremos ser campeões durante 90 minutos e teremos oportunidade de demonstrar essa vontade.»

Análise à turma de Carlos Vicens

«Esperamos um Sporting de Braga à sua imagem, com a mentalidade de campeão para conquistar os três pontos e dar continuidade ao excelente trabalho da época. O segredo é focarmo-nos em nós. Estamos muito motivados para este jogo e com uma vontade muito grande de vencer. Temos essa crença, o importante é focar no que somos, no nosso crescimento e na capacidade de produção em casa.»

Treinar no estádio para atingir objetivos

«Começámos a treinar lá com alguma regularidade e, antes, o Casa Pia não o fazia. Os jogadores sentem-se mais familiarizados com o estádio, e também tem a ver com a cultura, identidade, filosofia e mentalidade que queremos incutir. Estão a sentir-se confortáveis e a demonstrar consistência exibicional e até de resultados. Têm de estar tranquilos, lúcidos e focados no que controlam na partida.»

As lesões e a alternativa a João Marques

«O João Marques foi capaz de passar por algumas adversidades, adaptou-se e deu o ‘salto’ para o presente e para a carreira dele. Temos um plantel vasto e jogadores para o substituir. Sei quem vai jogar, mas não vou dizer. O mais importante é vê-los a treinar, a motivação que têm e no jogo serem eles.»