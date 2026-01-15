Álvaro Pacheco, novo treinador do Casa Pia, projetou a visita ao Estádio de Alvalade, para defrontar o Sporting, na abertura da 18.ª jornada da Liga, como «uma oportunidade» para a sua equipa «ir em busca da tranquilidade» na I Liga.

Expetativas para a estreia em Alvalade

«Aquilo que pretendo é que os jogadores percebam que amanhã [sexta-feira] temos uma oportunidade para pormos em prática o que andámos a treinar. Sem dúvida que esse é o nosso grande foco. Tenho dito aos meus jogadores que a minha preocupação e objetivo é olhar para o que nós somos enquanto equipa, para a identidade do Casa Pia. Temos uma vontade muito grande de vencer, eu acredito muito que é nestes testes de dificuldade e resiliência que o crescimento é mais rápido.»

Sobre as muitas ausências no lado do Sporting

«Vamos encontrar uma boa equipa, com uma grande variabilidade de jogo e que tem vindo a crescer. Acho que o Rui Borges tem vindo a fazer um trabalho fantástico, mas a minha concentração é na minha equipa, é aí que gasto energias. Sei que vai haver muitas dúvidas, mas nunca podemos perder a vontade de querer vencer, de querer ser melhores e amanhã temos uma oportunidade.»

Primeiras sensações no Casa Pia e no regresso à Liga

«O entusiasmo que eles tiveram durante esta semana, a paixão, tem de ser o nosso ponto de partida e não podemos abdicar desta. A forma como têm treinado e acreditado deixa-me satisfeito porque sinto que temos um grupo ambicioso com uma grande vontade de vencer e a querer dar um grito de revolta.»

Reencontro com Cassiano com quem já trabalhou no Vizela e no Estoril

«É um jogador que já conheço bem, será importante para passar ao grupo as ideias do treinador.»

Sobre a possibilidade de chegarem reforços

«Os reforços que pedi foram os regressos dos lesionados Kaique e Duplexe Tchamba, mas o Casa Pia, como qualquer clube, está aberto a bons negócios, tanto em relação a entradas, como de saídas».