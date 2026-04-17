Álvaro Pacheco, treinador do Casa Pia, pretende a equipa responsável na luta pela manutenção, apelando à «alma e garra casapiana» para o duelo frente ao Santa Clara, marcado para sábado, às 18h00. Pode acompanhar o jogo da 30.ª jornada da Liga, ao minuto, no Maisfutebol.

Vontade de garantir a permanência na Liga

«É o momento da responsabilidade. Sabemos que o momento em que estamos e o reflexo do nosso trabalho é importante para a visão e projeto do clube. O grupo também gosta destes desafios. Claro que gostávamos de estar mais confortáveis, mas, com a mentalidade e qualidade destes jogadores, eles estarão prontos para dar resposta a este momento.»

Casa Pia e Santa Clara estão na luta pela manutenção

«Além da nossa identidade, alma casapiana e garra, nós temos de ter lucidez para perceber o jogo, quando temos de acelerar e acalmar. A equipa deu uma resposta muito grande na semana e provoquei adversidades ao nível do treino, para eu ver a reação da equipa. Estamos preparados para o grande desafio. Este vai ser um jogo emocional, mas acredito que o Casa Pia vai regressar às vitórias.»

Utilizar o fator casa

«Temos tido muito boas prestações na nossa casa, a equipa tem-se sentido bem e mantido um nível muito alto. Sempre que vimos de um jogo menos conseguido, conseguimos dar uma boa resposta. É importante dar resposta a nível exibicional, mas também de segurança, maturidade e consistência, aprendendo com alguns erros que a equipa comete e tentar evitá-los, para regressarmos às vitórias.»

Foco no próximo jogo

«O jogo mais importante das nossas vidas é o próximo, mas vamos jogar a meio da semana com o Sporting de Braga e depois no fim de semana com Gil Vicente. Em função disso, há algumas situações a ponderar. Já tenho decisões minimamente orientadas, mas os que entrarem será o melhor ‘onze’ para a consistência que nós teremos de dar em casa, em busca da vitória que este grupo merece.»