Álvaro Pacheco: «O que fizemos contra FC Porto e Nacional não é suficiente»
A antevisão do treinador do Casa Pia à receção ao Arouca marcada para este sábado (15h30)
Álvaro Pacheco considera que o Casa Pia tem vindo a ter um crescimento sólido e que tem vindo a apresentar um carácter cada vez mais vincado e espera que a equipa consiga demonstrar isso mesmo este sábado (15h30) na receção ao Arouca, em jogo da 22.ª jornada da I Liga.
Três jornadas sem derrotas
«Temos vindo a crescer, claramente a equipa está a ficar mais sólida e com um carácter muito bem vincado. Temos de perceber que este é o caminho e como nós temos de fortalecer esta identidade. O nosso crescimento não chega para termos sucesso. Temos de dar mais e ser muito focados para resolvermos os problemas.»
Estratégia frente ao Arouca
«Passámos ideias claras, simples e objetivas. Definindo o caminho que queremos seguir e o que pretendemos fazer, e, depois, tentar cativar a equipa. Isso tem sido muito bem aceite. Contudo, estamos no início do processo e ainda há muito para crescer e desenvolver. O Arouca vai obrigar-nos a demonstrar esse crescimento. O que fizemos contra FC Porto e Nacional não é suficiente.»
Arouca estabilizou depois do mercado
«O Vasco [Seabra] foi muito inteligente, pois nunca se desviou da identidade e do que queria implementar. O mercado de janeiro ajudou a estabilizar e os jogadores vêm com um élan e uma ambição muito grandes, para que as coisas corram bem. Isso iria acontecer com naturalidade, fruto do excelente trabalho que o Vasco tem feito. Acredito muito que, com a solidez e o carácter que temos vindo a desenvolver, vamos ter a oportunidade de demonstrar o nosso crescimento.»
Khaly ajudou a estabilizar a defesa
«Os alicerces começam pelo processo defensivo, pois é mais fácil de trabalhar os conceitos. O grande desafio foi começar por aí, a identificar esse processo. O que me deixa muito feliz é ver esta equipa a crescer e a desenvolver-se. Ainda estamos num processo inicial e ainda temos muito para crescer. É no trabalho, dedicação e compromisso que temos tido que vamos crescer.»
Boletim clínico
O guarda-redes Ricardo Batista e o defesa central José Fonte estão lesionados e são baixas confirmadas para a partida, ao passo que o central Duplexe Tchamba e o médio Sebastián Pérez estão recuperados e disponíveis para integrar as opções de Álvaro Pacheco.