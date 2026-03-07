Álvaro Pacheco, treinador do Casa Pia, em conferência de imprensa, depois do empate sem golos na visita ao Estoril, em jogo da 25.ª jornada da Liga.

Jogo muito amarrado?

Permita-me discordar, acho que não foi um jogo assim tão amarrado, foi um jogo muito dinâmico, com duas equipas a tentarem ganhar. O Estoril anda há vários jogos a marcar golos, é uma equipa com jogadores muito fortes, não só no um-para-um, mas também no ataque ao último terço. Acho que fizemos um jogo fantástico, conseguimos anular o Estoril e, com bola, estivemos sempre por cima do jogo. Acredito que com as oportunidades que tivemos, e tivemos algumas claras, se tivéssemos marcado, o jogo teria sido muito diferente. O Estoril teria de abrir mais o seu jogo, à procura do empate, iríamos ter mais espaços para atacar a profundidade e acredito que poderíamos ampliar o marcador. Fomos capazes de ser superiores neste jogo e somámos mais um ponto na nossa caminhada.

O que pretendeu com a alteração que fez ao intervalo?

«Taticamente, não foi um jogo muito intenso, mas obrigou aos nossos jogadores da frente um esforço extra. Estarem sempre a subir e a descer no corredor cria um desgaste muito grande. Senti que ele estava com alguma dificuldade em cumprir as tarefas que lhe tínhamos pedido. Temos outros jogadores que podem desempenhar essa função e acho que melhorámos. Acho que fizemos uma segunda parte melhor do que à primeira».

Oito jogos, apenas duas derrotas. O que mudou no Casa Pia?

«Tem a ver com o acreditar nas nossas ideias. Passo a passo os jogadores vão percebendo o que pretendemos. Não é fácil chegar ao Casa Pia e implementar hábitos novos, mas os jogadores estão a acreditar, estamos a melhorar jogo após jogo. Começámos a crescer no posicionamento sem bola, mas agora estamos a ficar muito fortes no processo ofensivo. Os jogadores já são capazes de competir. Depois com bola é importante perceber o jogo posicional, saber aproveitar os espaços e perceber o comportamento coletivo da equipa para aproveitarmos esses espaços».