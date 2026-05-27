Álvaro Pacheco, treinador do Casa Pia, refere que a equipa enfrenta um Torreense «motivado», mas quer os Gansos com ambição para garantir a permanência na Liga. Por fim, o treinador de 54 anos salienta que vencer é, também, uma forma de homenagear a carreira de José Fonte, central internacional português que, recorde-se, terminará a carreira.

Casa Pia com «ambição e propósito»

«O mais importante nesta fase é o aspeto mental e sem dúvida de que o Torreense está motivado para o jogo, que será decidido em pormenores e muito equilibrado. Há momentos em que estaremos por cima e teremos de ter lucidez e inteligência, mas temos também de manter a coesão defensiva e um controlo emocional muito grande. As duas equipas sabem que é uma final e acredito que será um duelo com golos. Nós e o Torreense vamos com essa ambição e propósito.»

Torreense motivado pela conquista da Taça

«O Torreense foi forte defensivamente e nas transições, e inteligente na gestão dos momentos de jogo. O Sporting pode ter pensado que as coisas poderiam ser mais fáceis, mas o Torreense nunca permitiu e teve o mérito de controlar sempre o jogo. Mesmo nos momentos mais difíceis, aguentou e foi premiado pela sua qualidade. O Torreense está moralizado e com uma esperança muito grande de subir. Temos de ser nós, com coragem, determinação e a mostrar caráter e vontade.»

Foco na manutenção

«Temos de manter o padrão. Trabalhamos sempre com um objetivo e merecíamos ter conquistado a manutenção durante o campeonato. Não conseguimos e temos a oportunidade de fazer mais dois jogos. Fomos uma equipa muito eficaz a trazer a eliminatória para a segunda mão, em que temos de ser uma equipa intensa, com coragem, unida nas tarefas. Depois, é desfrutar também do momento. Isto faz-nos crescer.»

Vitória homenageia a carreira de José Fonte

«É um objetivo nosso. Pela carreira dele, pelo percurso e pelos valores que passou ao futebol ao longo destes anos, merece terminar de forma digna e isso passa por conquistarmos a manutenção e celebrar a carreira dele no final do jogo. Ele está convocado, portanto tudo pode acontecer. Vai depender do que for o jogo e as necessidades. Queremos muito ajudá-lo a acabar de forma bonita [a contribuir em campo], mas o mais importante é os objetivos da equipa.»