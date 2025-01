A ambição é uma de dois gumes, ora nos eleva aos objetivos, como nos destrói. Que o diga o Boavista, que na noite desta segunda-feira, na 18.ª jornada da Liga, foi derrotado na receção ao Casa Pia (2-3).

Apesar da encorajadora mensagem dos adeptos – «Não existem batalhas impossíveis para quem está disposto a nunca desistir» – os comandados de Bacci foram domados pelo ritmo imposto pelos pupilos de João Pereira. Apesar dos dois autogolos, nem tudo se explica pelas sortes.

Face à derrota caseira com o Arouca, no encerramento da primeira volta da Liga, Bacci operou duas alterações, com Gonçalo Miguel, Abascal e Manuel Namora a renderem Salvador Agra, Pedro Gomes e o castigado Seba Pérez.

Entre os «Gansos», João Pereira – face à derrota na Taça de Portugal – devolveu Sequeira, Tchamba, Larrazabal, Kraev, Lelo, Nuno Moreira e Cassiano à titularidade.

Recorde o desenrolar deste encontro.

Apesar da entrada de garras à mostra, as «Panteras» foram recuando a partir dos 17m, aquando do primeiro aviso do Casa Pia, pelo irrequieto Nuno Moreira. Numa fase em que o equilíbrio, a chuva e a monotonia prevaleciam, o inaugurar do marcador foi a surpresa.

Em cima da meia-hora – e na primeira vez em que Lelo surgiu solto à esquerda – o cruzamento do médio foi desviado por Abascal, que soltou a festa na dezena de adeptos do Casa Pia e gelou os ânimos no Bessa.

Aproveitando o ascendente, a turma de João Pereira até conquistou um penálti, aos 35m, mas o VAR convenceu Pedro Ramalho a reverter a decisão. Todavia, estava escrito. Esta foi uma noite «não» para as «Panteras».

Estavam decorridos 43 minutos, quando, de novo pela esquerda e pelo pé de Lelo, um cruzamento foi desviado para as redes de César. Desta feita, em cima da linha de golo, coube a Filipe Ferreira protagonizar o infeliz momento. De salientar a matreirice de Leonardo Lelo, que acelerou até à linha final e visou a linha defensiva. A trajetória do cruzamento foi intencional, até porque naquela zona não havia avançados.

Pouco depois, aos 45+2, o Boavista reagiu e reduziu. Na sequência de um livre em zona frontal, Filipe Ferreira quis redimir-se, mas foi travado por Sequeira. Na insistência, Marco Ribeiro atirou ao poste e Onyemaechi forçou o 1-2. Tratou-se de um raro momento ofensivo – e esclarecido – dos axadrezados.

Na procura do empate, Bacci trocou Vukotic por Salvador Agra ao intervalo, apostando numa estrutura de 4-3-3 no ataque e de 4-5-1 em contexto defensivo.

Este «Ganso» morde e mata

O filme da primeira parte repetiu-se, pelo menos no arranque. Depois do atrevimento do Boavista – galvanizado por Agra – o Casa Pia respondeu e feriu. Aos 51 minutos, Livolant assinou o segundo golo na Liga, depois de César desviar o remate de Cassiano. De baliza deserta, o avançado francês não tinha como desperdiçar.

Até final, o Boavista esmoreceu, dentro e fora do relvado. Entre trocas, Pedro Gomes entrou aos 59 e foi expulso aos 62m. De facto, a noite de esperança axadrezada revelou-se de frustração. E, pior, de apatia, até entre os mais crentes: os adeptos.

Parou a chuva, terminou o encontro

Na mó de cima, o Casa Pia instalou um silêncio sepulcral – e raro – no Bessa, reservando o regresso às vitórias e a sexta ronda sem perder. Os comandados de João Pereira juntam-se ao Gil Vicente com a melhor série na Liga.

Ainda que Bozenik tenha reduzido, aos 90+3m – com o terceiro golo na Liga e na época – o desfecho era previsível.

O Casa Pia sobe ao 6.º lugar, com 27 pontos, a cinco da zona europeia. Segue-se a receção ao Benfica (2.º), na tarde de sábado (18h). Para tal duelo em Rio Maior, João Pereira não vai contar com os castigados Kraev e Larrazabal.

Quanto ao Boavista, permanece no 18.º e último lugar, com 12 pontos, a três de AVS e Farense, e a quatro de Arouca e E. Amadora (14.º). Segue-se a visita ao Sp. Braga (4.º), na noite de domingo (20h30).

Entre as panteras, os castigados Onyemaechi, Agra e Pedro Gomes vão ficar de fora.

O Boavista continua sem vencer em casa, enquanto o Casa Pia vingou a derrota na jornada inaugural (0-1).

A Figura: Leonardo Lelo

Em evidência nos dois golos – um quebra-cabeças para os defesas – o médio algarvio promete deixar saudades ao Casa Pia, quando, no verão, rumar ao Sp. Braga. O algarvio, de 24 anos, leva um golo e três assistências na época, mas vale muito mais do que as estatísticas fazem parecer. É veloz e esclarecido, e «pau para toda colher» na equipa de João Pereira. Um pilar, um elemento que não se mede aos palmos.

O momento: Livolant encerra a contenda, 51m

O golo do francês confirmou o rumo do encontro, o domínio do Casa Pia e gelou o Bessa. Foi o término da crença dos axadrezados para esta noite, e mais um contra-ataque muito bem delineado na equipa de João Pereira. Nenhum elemento se acanha de participar, ninguém dá os lances por perdidos. Notável.

Positivo: «Ganso» aponta à Europa

Tranquilos com bola, organizados atrás e letais na frente. A excelente série do Casa Pia na Liga vai ser desafiada pelo Benfica, no sábado, em Rio Maior. Ainda que sem Kraev e Larrazabal, os «Gansos» estão apostados em derrubar qualquer adversário, com recurso à tranquilidade e coesão. Para seguir com atenção.

Já agora, não é ao acaso que João Pereira, o mais jovem treinador da Liga – de 32 anos – está entre aqueles que persistem no cargo. Tal como Bacci, são dois entre os seis que fogem à regra nesta edição do campeonato.