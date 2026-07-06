O Casa Pia arrancou esta segunda-feira os trabalhos de pré-época com a realização de exames médicos, ainda sem qualquer reforço confirmado, mas já com a presença do novo treinador, Filipe Coelho, que foi já tinha sido oficializado no domingo.

Um primeiro dia exclusivamente dedicado a exames médicos e testes físicos que antecedem os primeiros treinos no Estádio Pina Manique, em Lisboa, apesar da casa «emprestada» se localizar em Rio Maior.

De acordo com o Casa Pia, apresentaram-se no início da pré-temporada todos os jogadores que fazem parte dos quadros do clube, à exceção dos futebolistas cuja saída já tinha sido previamente anunciada, desde o término da última temporada.

O defesa José Fonte terminou a carreira, Gaizka Larrazabal, Rafael Brito e Kiki Silva terminaram contrato, enquanto Fahem Benaissa e Miguel Sousa, que já estavam emprestados, ingressaram em definitivo nos italianos do Mantova e no Leixões, respetivamente.

Já o guarda-redes Rodrigo Moura e os avançados Xander Severina, João Marques, Tiago Morais e Dailon Livramento regressaram aos seus clubes de origem, depois de alinharem por empréstimo no Casa Pia, na quarta época consecutiva na Liga.

O calendário de encontros particulares e eventual estágio dos gansos durante o período de preparação para a nova época não foi ainda divulgado.

Na sequência da saída do treinador Álvaro Pacheco, os casapianos apostaram na contratação de Filipe Coelho, de 41 anos, que não tem ainda experiência como técnico principal numa equipa sénior e era adjunto nos franceses do Estrasburgo.

Apesar do objetivo continuar a ser a manutenção na Liga, o Casa Pia pretende fazer melhor do que o 16.º e antepenúltimo lugar do derradeiro campeonato, que obrigou à disputa, com sucesso, do play-off contra o Torreense.

A estreia do Casa Pia na edição 2026/27 da Liga é com o recém-promovido Marítimo, campeão da II Liga, em duelo marcado para o Estádio do Marítimo, no Funchal, a realizar no fim de semana de 8 e 9 de agosto.

Plantel provisório do Casa Pia para 2026/27:

Guarda-redes: Ivan Mandic, Patrick Sequeira, Ricardo Batista e Daniel Azevedo.

Defesas: André Geraldes, David Sousa, João Goulart, Kaique Rocha, Khaly, Abdu Conté e Pedro Rosas.

Médios: Iyad Mohamed, Sebastián Pérez, Abdu Dafe, Lawrence Ofori e Raúl Blanco.

Avançados: Kevin Prieto, Korede Osundina, Jérémy Livolant, Kelian Nsona, Cassiano, Clau Mendes e Max Svensson.

Saídas: Rodrigo Moura (fim de empréstimo), Gaizka Larrazabal (fim de contrato), José Fonte (fim de carreira), Fahem Benaissa (Mantova, Ita), Rafael Brito (fim de contrato), Miguel Sousa (Leixões), Xander Severina (fim de empréstimo), João Marques (fim de empréstimo), Kiki Silva (fim de contrato), Tiago Morais (fim de empréstimo) e Dailon Livramento (fim de empréstimo).