O Casa Pia doou ao Ançã FC toda a receita de bilheteira a que tinha direito relativamente ao jogo com a equipa da distrital de Coimbra.

«O Casa Pia AC agradece a toda a estrutura e direção do Ançã FC pela forma como nos receberam. Houve espírito de Taça! Dar nota de que toda a receita gerada na partida será para o Ançã FC», assinalou o emblema primodivisionário nas redes sociais.

Na mesma publicação, os Gansos aproveitaram para desejar as melhoras a Putra (Rodrigo Jesus), um antigo jogador do Ançã que sofreu um grave acidente de viação em maio de 2024. Parte da receita de bilheteira também servirá para ajudar à recuperação antigo jogador do Ançã, de 22 anos. O Casa Pia entregou, pela mão do CEO Tiago Lopes, uma camisola da equipa autografada pelo plantel e com o nome do ex-jogador.

O Casa Pia venceu o clube do concelho de Cantanhede por 3-0 e apurou-se para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal.